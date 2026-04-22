１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の元人気選手で料理人のこめおが自身の新店舗を担当する業者に対していら立ちを募らせている。２０日から未完成の内装や外装の写真とともに「本当にこれ２５日までに終わんのかよ」、「１２月から物件契約してていまこれ、空家賃だけで潰れるんだけど」、「２５日までに終わらんと、オープン迎えられず、キャッシュアウトする」、「なんで