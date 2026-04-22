高市総理大臣は、ニュージーランドのラクソン首相と電話で会談しました。日本とニュージーランドの首脳電話会談は、22日正午から約15分間、行われました。まだ詳しい発表はされていませんが、高市総理とラクソン首相は、地域情勢について意見を交わすとともに、両国の安全保障や経済分野での協力を確認したものと見られます。地域情勢をめぐっては、緊迫が続くイランが話題となり、事態の早期沈静化が重要との認識を確認した可能性