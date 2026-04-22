女優の水野真紀（56）が22日、インスタグラムを更新。2001年から毎日放送（MBS）で放送されている冠番組「水野真紀の魔法のレストラン」のチーフプロデューサーを務めた同局の本郷義浩氏が死去したことを報告し、追悼した。水野は「この4月に、放送26年目に入った『魔法のレストラン』（MBS毎日放送水曜19時〜）2001年に番組を立ち上げてくださったプロデューサー"本P"が永眠されました。奇しくもスタジオ収録日の朝のことでした