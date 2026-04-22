4月22日（水）の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、水曜コメンテーター・経済アナリストの森永康平氏と番組パーソナリティの寺島尚正アナウンサーが、政府が防衛装備品の海外輸出拡大に向け、防衛装備移転三原則と運用指針を改定したというニュースについて、意見を交わした。 寺島尚正アナ「政府は昨日、防衛装備品の海外輸出拡大に向け、防衛装備移転三原則と運用指針を改定しました。