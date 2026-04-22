【羽川豊の視点 Weekly Watch】【羽川氏コラム】マスターズ予選敗退の片岡尚之はなぜ「禁句」を口にしたのか “炎上”を招いた心の崩壊前週の米ツアーは男女ともプレーオフでの決着でした。女子は、初日に9アンダーで単独首位に立った岩井千怜がその後はスコアを伸ばせず、勝みなみとともに12アンダー7位タイに終わりました。岩井千は試合後、「今日は不可能に近いピン位置」と言いましたが、極端にグリーンの端や奥にあるだけ