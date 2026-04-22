【メジャーリーグ通信】【鈴村氏コラム】日本とまったく違う米国の高校野球…「補欠を作らない」ため、入部には実技試験が課せられる昨季終了後、新たにナショナルズの監督に就任したブレイク・ビュテラは33歳、ジャイアンツの監督となったのはトニー・ビテロであった。ビュテラは、1972年に33歳でツインズの監督となったフランク・クイリシ以来となる若さでの就任である。また、ビテロは大リーグでの指導経験がなく、テネシ