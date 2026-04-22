【大人気連載プレイバック】【モイネロの巻】「日本語はかなりしゃべれる」日刊ゲンダイではこれまで、多くの球界OB、関係者による回顧録や交遊録を連載してきた。当事者として直接接してきたからこそ語れる、あの大物選手、有名選手の知られざる素顔や人となり。当時の空気感や人間関係が、ありありと浮かび上がる。今回はソフトバンクで活躍した長谷川勇也（現・打撃コーチ兼スキルコーチ）について綴られた元ソフトバンク広