4月期は連ドラに3本も出演している歌舞伎役者の坂東彌十郎（69＝写真）。放送中のNHK朝ドラ「風、薫る」では「瑞穂屋」の店主。佐藤二朗（56）と橋本愛（30）ダブル主演の連ドラ「夫婦別姓刑事」（フジテレビ系＝火曜夜9時）では定年間近の警察署長。そして4月20日スタートの黒木華（36）主演の連ドラ「銀河の一票」（カンテレ・フジテレビ系＝月曜夜10時）では与党幹事長を演じている。 【もっと読む】・「風、薫る」苦戦で“芦