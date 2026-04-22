小売物価指数（RPI）（3月）15:00 結果0.8% 予想0.8%前回0.4%（前月比) 結果4.1% 予想4.0%前回3.6%（前年比) 結果4.0% 予想N/A前回3.5%（前年比・除くモーゲージ利払い)