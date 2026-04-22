高知県須崎市内の空き家に火をつけたとして、警察は放火の疑いで20代の男を逮捕しました。須崎市では今年（2026年）2月以降、不審火が相次いでいて関連性を調べています。放火の疑いで逮捕されたのは、高知県内に住む22歳の男です。警察などによりますと、男は4月7日の午後9時45分頃、須崎市大間本町の木造2階建ての住宅に火をつけた放火の疑いがもたれています。火は、玄関わきに置いてあった家財道具や壁や窓の一部などを焼いて