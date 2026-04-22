ＡＡＡの與真司郎、宇野実彩子が２２日、都内で行われたサロン専売品「＆ｈｏｎｅｙＰｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ」誕生記念発表会と出席した。與は長年、米・ロサンゼルスで生活していたが、最近は定住地を持たずに世界中を転々とするノマド生活をしていると告白。「世界中をグルグルと回っています。これだけ自由な生活をしている人も、なかなかいないんじゃないかっていうくらい。この２年で縦横ぐるぐる回っています」と語る