全国の道に特化したバラエティ番組『道との遭遇』では、道マニアがイチオシの道を紹介。今回は、三重県伊勢市にある暗渠道から伊勢神宮との関りを深掘りしました。（この記事では道情報だけをまとめてご紹介します） 【写真を見る】“神都・伊勢”の入り口だった｢筋向橋｣の痕跡も…伊勢神宮や街を支えた｢豊川｣と｢清川｣の暗渠道から歴史を紐解く【道との遭遇】 枝分かれしながら流れていた「豊川」の暗渠道 天照大御神（あまてら