俳優の岡田准一が２２日、都内で行われた英自動車メーカーのジャガー・ランドローバー社が生産する四輪駆動車「ＤＥＦＥＮＤＥＲ（ディフェンダー）」のブランド・アンバサダー就任発表会に出席した。若い頃から同社の車を乗り継ぎ、昨年からディフェンダーのオーナーに。ロングジャケット姿で登場した岡田は、今回のアンバサダー就任に「運命的なものを感じた」と喜んだ。愛車は同ブランドの大型モデル「１３０」。乗り心地