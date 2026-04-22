◆米大リーグカブス７―４フィリーズ（２１日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブスの今永昇太投手が２１日（日本時間２２日）、フィリーズ戦に先発登板して７回３安打１失点と好投し、２勝目を挙げた。鈴木誠也外野手は「４番・右翼」でスタメン出場し、７回に今季１号となる２ランを放ち、７連勝を飾った。１巡目をノーヒット。４回２死でレイエスに中前に初安打を許したが、続くガルシアを右飛で無失点を継続