一玉まるごと買う機会が多いキャベツ。今の時期に味わえる春キャベツはみずみずしく生食向き、対して冬キャベツは、葉が厚く加熱すると、とろける甘みが楽しめます。 クックパッドの食の検索データサービス「たべみる」では、「キャベツ」と共に検索されているワードは1位から順に「豚」「サラダ」「卵」が占めており、このことからも、キャベツは主菜から副菜まで、さまざまな料理に使われていることが窺えます。 料理への