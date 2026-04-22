テレビ番組用の音楽の提供などを行う会社の元役員がJASRAC＝日本音楽著作権協会に対し、日本テレビの番組で楽曲を使用したとウソの報告をして、著作権使用料およそ630万円をだまし取ったとして警視庁に逮捕されたことが分かりました。捜査関係者によりますと、詐欺の疑いで逮捕されたのはテレビ番組用の音楽の提供などを行っていた「BONZO」の元役員・井上研一容疑者（59）です。井上容疑者は2019年3月上旬頃から5月上旬頃にかけて