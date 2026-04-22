若槻千夏とゲストが心理テストをつまみにガヤガヤ“うるさく”トークしていく心理テストバラエティ『若槻千夏のうるさい心理テスト』。4月21日（火）に放送された同番組では、若槻が物件選びの“外せない条件”を明かす場面があった。【映像】若槻千夏「家賃下げたことない」 昔からの芸能界の教えを語る今回は、前回に続いて大人気アイドルグループ・iLiFE!の心花りりがゲストに登場。そのなかで2人は、「地方都市に引っ越すなら