2025－26シーズンからPrime VideoでNBAの配信がスタートした。日本国内でもプライム会員特典としてライブ配信が行われ、レギュラーシーズンが終了した段階で想定以上の視聴反響を得ているという。プレーオフやNBAファイナルに向けた熱狂が加速するなか、プライム・ビデオ ジャパンコンテンツ事業本部の石橋陽輔本部長にインタビューを実施し、好調の要因や今後の展望をうかがった。