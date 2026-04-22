午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は２６８、値下がり銘柄数は１２５９、変わらずは４２銘柄だった。業種別では３３業種中５業種が上昇。値上がり上位に情報・通信、非鉄金属、鉱業、保険。値下がりで目立つのは繊維、水産・農林、不動産など。 出所：MINKABU PRESS