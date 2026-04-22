メリットだらけの紙袋収納でグチャグチャの野菜室から卒業！▶【写真付きで解説】救世主は紙袋！食材の鮮度と整った野菜室をキープする方法とは？野菜室の整理整頓がうまくいかず、ストレスを感じていませんか？そこで注目したいのが、紙袋を使って野菜室を整える裏ワザです。今回は「これはラクー！」「管理しやすい！」とSNSで話題の、野菜の鮮度と整った庫内をキープできる収納術を紹介します。■まずは手順をチェック！紙