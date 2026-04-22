気象庁によりますと、22日は、日本列島に黄砂が飛来すると予想されています。 【写真を見る】黄砂が飛来油断すると車の傷や事故につながる？ドライバーが知っておきたい黄砂対策と情報22日～23日の黄砂シミュレーションもいつどこに、どれくらい飛んでくる？ この時期、日本へ頻繁に飛来する黄砂。健康への被害も気になりますが、飛来後は様々なところに降り積もってしまいます。 黄砂が車に積もった時