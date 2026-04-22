J２のジュビロ磐田は４月22日、志垣良監督の契約解除を発表した。昨年９月に磐田のコーチに就任し、今季に監督に昇格。チームはJ２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST-Bで11節を終えて２勝５敗、PK戦勝ちは３試合、PK戦負けは１試合で勝点13。７位という成績だ。ジュビロを離れる45歳は、クラブの公式サイトを通じて、以下のようにコメント。「この度、ジュビロ磐田の監督を辞任する事を決断いたしました。短期間