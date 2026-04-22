22日15時現在の日経平均株価は前日比173.85円（0.29％）高の5万9523.02円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は268、値下がりは1259、変わらずは42と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を325.03円押し上げている。次いでアドテスト が152.06円、ＴＤＫ が58.08円、キオクシア が51.62円、イビデン が34.19円と続く。 マイナス寄与度は157.69円の押し下げで