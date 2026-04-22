22日の外国為替市場のドル円相場は午後3時時点で1ドル＝159円23銭前後と、前日午後5時時点に比べ22銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝187円10銭前後と2銭のユーロ高・円安と横ばい圏で推移している。 株探ニュース