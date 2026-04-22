日本で入社直後に退職代行などを使って退職する若者が増えていることに、中国のネットユーザーからも関心が寄せられている。話題になっているのは今月6日にテレビ朝日の番組内で紹介されたケースで、4月1日に入社した人が出勤後4時間仕事（研修）をして、そのまま退職代行を依頼したというもの。本人によると、上司から「なぜ事前に勉強をしてこなかったのか」などと厳しい言葉を投げかけられたことが理由だといい、「精神的につら