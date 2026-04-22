日本音楽著作権協会（ＪＡＳＲＡＣ）から音楽の使用料をだまし取ったとして、警視庁が２２日、千葉市美浜区、職業不詳の男（５９）を詐欺容疑で逮捕したことが分かった。同庁は男が２０１９年９月〜２０年６月、ＪＡＳＲＡＣから計約３４００万円を詐取したとみている。捜査関係者によると、男は１９年３〜５月、自身が代表取締役を務めていた音楽出版社２社が著作権を持つ楽曲が、日本テレビの番組で使用されたとＪＡＳＲＡＣ