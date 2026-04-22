今野照夫さんの震災日記３月１２日＜下＞石巻市北上総合支所の支所長だった佐藤直彦さんは１２日未明、全身ずぶぬれの状態で北上中学校の体育館に姿を現した。地震の瞬間は本庁にある市議会の休憩室にいた。津波の警報が出て職員らと公用車で支所へと急いだ。飯野川橋が通行止めだったため、そこからは徒歩で支所の建物が見えるところまでたどり着いた。もう日没間際だった。泥水に足を取られつつ進んでいたら、ずぼっと体