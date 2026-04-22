環境省が、希少な動植物の譲渡を原則禁止する「種の保存法」の規制を緩和する方向で検討を進めていることが分かった。ペットとして飼われている希少種の飼い主が死亡するなど、やむを得ない場合に限り、譲渡を可能にする。希少種には寿命が５０年に及ぶ動物もいることから、ペットの引き受け手がいなくなる事態や散逸を防ぐ。同法で「希少野生動植物種」に指定された生物は、乱獲や流通を抑止するため、捕獲や譲渡が原則禁止さ