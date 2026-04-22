俳優の岡田准一が22日、都内で行われたジャガー・ランドローバー・ジャパン『DEFENDER最新モデル＆ブランド・アンバサダー就任発表会』に登壇した。同ブランドの車を若い頃から乗り継ぎ、昨年からの愛車である『DEFENDER』は岡田にとって「パートナー」のような存在であることを明かした。【全身ショット】シックで素敵…！車の前でキメた岡田准一「ときにタフでラグジュアリー、いろんな気持ちにさせてくれる車。こうなりたい