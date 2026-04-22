東京高裁から宗教法人法に基づく解散を命じられた世界平和統一家庭連合（旧統一教会）を巡り、清算人が清算手続きで、教団の預貯金を少なくとも４００億円確保したことがわかった。清算人が清算手続きに関する専用ホームページ上で明らかにした。東京高裁は３月４日、民法上の不法行為にあたる献金勧誘を理由として教団の解散命令を決定。東京地裁が清算人に選任した伊藤尚（ひさし）弁護士が、教団財産を管理し、献金被害者ら