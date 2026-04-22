JR東日本によりますと、湘南新宿ラインは浦和駅と大宮駅の間の架線に布のようなものが引っかかっていたため、新宿駅と大宮駅の間で運転を見合わせていましたが、撤去が終了し、午後2時40分頃、運転を再開したということです。