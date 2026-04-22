【ワシントン共同】米インド太平洋軍のパパロ司令官は21日、上院軍事委員会の公聴会に出席した。海軍力を増強している中国を念頭に置き「揚陸艦の数が足りない。駆逐艦や攻撃型潜水艦も不足している。われわれは誤った方向へと進んでいる」と証言し、態勢強化に取り組むよう訴えた。ブランソン在韓米軍司令官も同じ公聴会に出席。対イラン作戦のため、在韓米軍基地に配備されていた迎撃システム、高高度防衛ミサイル（THAAD）