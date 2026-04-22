【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は２１日、イランとの停戦延長を表明し、当面は外交的解決を模索する姿勢を示した。直前に軍事圧力を強めたのは戦闘終結に向けた協議を有利に進める狙いだったとみられるが、その発言はぶれ続けた。トランプ氏は４月６日を最後にホワイトハウスで記者会見を開いていないが、ＳＮＳへの投稿や、欧米メディアの個別の電話取材を頻繁にこなした。その都度、矛盾した発言を繰り返して