岡田准一（45）が22日、都内で行われたジャガー・ランドローバー・ジャパンのSUV車「DEFENDER」アンバサダー就任発表会で「いつか、ダカール・ラリーみたいなところに出たいとか、夢がある」と大目標を口にした。岡田は今年1月に、ポルトガルの首都リスボンで開催された、国際ブラジリアン柔術連盟（IBJJF）主催の欧州最大の柔術大会「ヨーロピアン2026」で、最もランクの高い黒帯のマスター4ライトフェザー級（64キロ以下）1回戦