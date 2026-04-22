4月20日、モデルで女優の三吉彩花が、Instagramで背中にタトゥーを入れたことを公表し、大きな注目を集めた。ただ、このタトゥーによって、今後の仕事への影響が心配されているようだ。三吉はハイジュエリーブランド「Boucheron（ブシュロン）」を身に着け、背中が開いた黒いドレス姿の写真を投稿。その背中には、タトゥーが入っていたのだ。「腰から背中にかけて、青色の “花タトゥー” が大きく刻まれていました。写真には