Photo: Kanro ROOMIE 2026年2月25日掲載の記事より転載 キッチンでも存在感のあるお米の保存場所問題。米びつやプラスチック容器はかさばるし……と、これまでは購入時の袋のまま開け口を輪ゴムでしばって野菜室に入れていました。お米の鮮度をしっかり守ってくれる保存袋 Photo: Kanro そんなときにダイソー