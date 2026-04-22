RIZINGは4月21日、「お風呂の使い方と意識」についての調査結果を発表した。調査は2026年4月1日、全国の20歳以上70歳未満の男女400名を対象にインターネットで行われた。○金運を下げるお風呂習慣の実態まず、「次のような(金運が下がる)お風呂の使い方をしているか」を尋ねた。「特にあてはまるものはない」と回答した人が約半数(48.3%)いた一方で、4人に1人が「残り湯を追い焚きして使うことがある」(25.0%)、「排水溝の掃除をあ