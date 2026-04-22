イングランド・プレミアリーグのチェルシーは２１日（日本時間２２日）、アウェーでブライトンに０―３で完敗した。これで無得点のままリーグ戦５連敗となり、サッカー統計サイト「オプタ」によると、無得点の５連敗は１１４年ぶりになるという。この惨状に敵地に乗り込んだサポーターはこれ以上、我慢できるはずもなかった。英紙「ミラー」によると、試合中には、リアム・ロシニア監督に対する「うせろ、ロシニア！」というチ