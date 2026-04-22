23日にソト復帰で現状打破へ、メンドーサ監督「まずは1勝だ」【MLB】ツインズ 5ー3 メッツ（日本時間22日・ニューヨーク）千賀滉大投手が所属するメッツは21日（日本時間22日）、本拠地で行われたツインズ戦に3-5で逆転負けを喫し、泥沼の連敗は12に伸びた。カルロス・メンドーサ監督は試合後「最悪だ」とショックを隠しきれない様子だった。3回にリンドーアの3ランで先制に成功したが、6回にバクストンの2ラン、7回にキーシャ