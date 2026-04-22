GT選手権に参戦しているリンジー・ブルワー北米を中心に展開する自動車レースで活躍するトップレーサーでもあるリンジー・ブルワー（米国）の鍛え上げられた肉体が話題沸騰している。インスタグラムのフォロワー280万人超えの人気者のオフショットにファンは「君がこんなに筋肉質だとは知らなかった」と衝撃を受けている。カリブ海の高級リゾート地、サン・バルテルミー島で撮影された映像。白いビキニトップにロングスカート