高市政権が発足してちょうど半年となる2026年4月21日放送の「DayDay.」（日本テレビ系）は、高市内閣支持率が66％と依然、高い水準を維持しているが、その理由は何なのかをテーマとした。山里亮太「高支持率は実感ではなく、期待値」NNNと読売新聞の世論調査（17〜19日）の結果によれば、内閣の支持率は前月より5ポイント下がって66％、不支持は前月より4ポイント上がって24％になった。政党支持率は自民党が39％、支持政党なしが3