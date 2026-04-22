櫻井翔「TENTIAL」新TVCM「疲れたらBAKUNE」篇 櫻井翔が出演する「TENTIAL」新TVCM「疲れたらBAKUNE」篇（15秒、30秒）が、4月24日から全国（一部地域を除く）で放送される。【動画】櫻井翔が出演 BAKUNE TVCM「疲れたらBAKUNE」篇＆メイキング映像健康に前向きな社会の実現を目指しコンディショニングブランド「TENTIAL（テンシャル）」を展開する株式会社TENTIALは、2024年からイメージキャラクターを務めている