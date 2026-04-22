●キオクシアHDの株価上昇が止まらないキオクシアホールディングス(HD)の株価上昇が止まらない。1月6日の年初来安値1万945円から4月14日の年初来高値3万6,870円まで、3.6倍以上という驚異的な上昇を記録している。【こちらも】ナスダック13連騰、34年ぶり記録も週明けに途絶今後の行方は?4月21日終値でも3万2,740円と依然として高値圏にある。通常なら買えるレベルの株価ではないが、キオクシアには「第2のエヌビディアに