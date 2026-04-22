4月後半から本格化する決算シーズンで、日本株は新たな選別局面に入りつつある。決算スケジュールが進むにつれ、株価もすべての銘柄が一様に買われる局面ではなくなっているためだ。【こちらも】プライベートクレジットは金融株に波及するのか金融庁も注目するリスクとは今回の決算で問われるのは、単なる着地の良し悪しではない。AI投資、株主還元、内需の持続力という3つの論点で、どの企業が見直されるのかが焦点になりそ