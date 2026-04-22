YouTubeが類似性検出技術をエンターテインメント業界に拡大すると発表しました。Expanding likeness detection to the entertainment industryhttps://blog.youtube/news-and-events/youtube-likeness-detection-ai-protection/YouTube Opens Up AI Deepfake Detection Tool to All of Hollywoodhttps://www.hollywoodreporter.com/business/digital/youtube-ai-deepfake-detection-tool-1236569593/Celebrities will be able to f