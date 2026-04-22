対立する二者がそれぞれの主張を非公開で入力することで、双方が納得できる公平な妥協案を提示するAIプラットフォーム「Mediator.ai」が登場しました。このシステムは、大規模言語モデル(LLM)を活用して自然言語による個人の好みを数学的な効用関数へと変換し、1950年にジョン・ナッシュが提唱したナッシュ交渉解に基づいて公平性を最大化する合意案を算出します。Mediator.ai - Cooperative negotiation is a solvable problemhtt