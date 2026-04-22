2026年6月16日に開業3周年を迎える、世界中で愛され続ける映画「ハリー・ポッター」および「ファンタスティック・ビースト」シリーズの制作の舞台裏を体験できる「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター」3周年を記念し、期間限定の地域のお子さま無料招待とともにすべてのゲストに向けた施策を順次展開し “魔法のような体験”が届けられます☆ ワーナー ブラザース スタジオツアー