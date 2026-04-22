(C)Beats Beatsは、JENNIEとコラボレーションしたワイヤレスヘッドフォン第２弾「Beats Solo 4 - JENNIEスペシャルエディション」を4月25日10時に直販サイト「apple.com」で発売する。価格は32,800円。 新モデルは、洗練されたモノトーンを基調としたオニキスブラックのデザインを採用。左右に装着できる2本の取り外し可能なブラックリボンが付属するほか、片側の「UltraPlushイヤークッション」には、JE