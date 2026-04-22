仲野太賀主演の大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合／毎週日曜20時ほか）より、キャスト第9弾が発表された。小一郎の妻・慶の前夫の両親役に奥田瑛二と麻生祐未が決定し、西国の強敵・毛利勢や播磨の武将たちの顔ぶれも明らかになった。【写真】『豊臣兄弟！』奥田瑛二、麻生祐未、田中美央ら7名が新たに参戦！本作は、天下人・豊臣秀吉の弟・豊臣秀長を主人公に据え、「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とも