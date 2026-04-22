記事ポイント施設利用者の67.3％が、施設内で食事や軽食を購入したいと回答購入したくても買えなかった経験がある人は38％、施設外への購買流出は51.3％施設内の食事提供について、82.7％が利便性向上、77.3％が滞在体験向上を実感FoodStockが、施設利用時の食事・軽食ニーズに関する調査結果を発表します。過去1年以内にホテルや空港、駅、温浴施設、漫画喫茶、商業施設などに1時間以上滞在した経験のある20歳から69歳の男女300人